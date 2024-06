Regulatory News:

Le Document d’Enregistrement Universel 2023-24 de Rémy Cointreau (Paris:RCO) a été déposé le 26 juin 2024 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023-24 contient notamment :

Le Rapport Financier Annuel

Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

Le descriptif du programme de rachat d’actions

Le rapport de gestion

La déclaration de performance extra-financière

Ce Document d’Enregistrement Universel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté sur l’espace « Finance / publications et évènements / Rapports annuels et Documents d’Enregistrement Universel» du site internet de Rémy Cointreau (www.remy-cointreau.com).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240626125018/fr/