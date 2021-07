REMY COINTREAU : Goldman Sachs a relevé son objectif de cours

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur Rémy Cointreau de 190 à 195 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le fabricant de cognac haut de gamme publiera le 20 juillet ses ventes du premier trimestre 2022 et le broker s'attend à robuste début d'année. Ses prévisions sont supérieures de 12% au consensus en termes de ventes. Bien qu'il s'attend à ce que les deuxième et trimestre soient plus faibles, les estimations de bénéfices du bureau d'études restent 4%/6%/10% supérieures au consensus pour 2022/23/24.



"Le cognac est entré dans un nouveau paradigme, mais nous sommes également plus optimistes sur les liqueurs et les alcools (24% des ventes) à moyen terme", écrit l'analyste.