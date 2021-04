REMY COINTREAU : en berne du fait d'une croissance trimestrielle un peu courte

L'action Rémy Cointreau se replie de 0,81% à 170,80 euros dans le sillage d'une croissance interne plus faible que prévu sur la fin de son exercice. Le numéro deux français des vins et spiritueux pâtit également de la comparaison avec Pernod Ricard, qui a surpris favorablement hier. Cette publication comporte également une bonne nouvelle, l'impact négatif des changes sur les profits sera plus faible que prévu initialement.



Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros sur l'exercice 2020/21, en progression de 1,8% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires est en repli de 1,4%, intégrant une évolution défavorable des devises (-3,5%) et un effet périmètre positif de 0,3% lié aux acquisitions de JR. Brillet et J. de Telmont.



Après un recul au premier semestre, l'activité a significativement rebondi au second semestre et a enregistré, au quatrième trimestre, une forte croissance organique de 15,9%. Cette reprise est cependant inférieure au consensus s'élevant à 15,1%. Barclays, qui anticipait une croissance de 13%, a confirmé sa recommandation Pondérer en ligne et son objectif de cours de 174 euros.



Hier, Pernod Ricard a dévoilé une croissance interne de 19,1% à 1,955 milliard d'euros, surperformant nettement les attentes : +11,3%.



Sur l'ensemble de l'année, les ventes de Cognac progressent de +3,7% grâce à la poursuite d'une excellente dynamique de la consommation aux Etats-Unis et en Chine continentale au quatrième trimestre (+18,2%).



Fort d'un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à ses prévisions, Rémy Cointreau anticipe désormais une croissance organique de son résultat opérationnel courant autour de 10%, pour l'année fiscale 2020/21. Il prévoyait auparavant une évolution positive en données comparables et le marché table sur une hausse de 7,6%.



Cette performance sera modérée par des effets devises désormais estimés à -5 millions d'euros vs 8 millions auparavant. L'effet périmètre prévisionnel est inchangé à -2 millions.

Par ailleurs, le groupe de spiritueux anticipe un fort démarrage de l'année 2021/22, soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis.