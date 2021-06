REMY COINTREAU : plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 3 juin 2021

REMY COINTREAU (-5% à 161,3 euros)

Les investisseurs sont déçus par l'objectif de rentabilité 2021-2022 dévoile par le groupe. Dans le sillage de résultats annuels 2020-2021 solides et de perspectives d'activité très encourageantes, le groupe de spiritueux a annoncé son intention d'augmenter ses dépenses de communication. Le fabricant de cognac entend profiter pleinement de l'accélération attendue de la consommation asiatique et américaine d'alcools haut-de-gamme pour conquérir des parts de marché et conforter la réputation de ses marques les plus luxueuses et aussi les plus rentables, comme Louis XIII.