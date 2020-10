REMY COINTREAU : plus optimiste sur son résultat opérationnel courant semestriel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours de ce premier semestre, significativement marqué par la pandémie mondiale de Covid-19, les ventes de Rémy Cointreau ont reculé de 17,8% à 430,8 millions d'euros. Elles sont en repli de 16,4% en organique (à devise et périmètre constant). Ainsi, après un premier trimestre en recul de 33,2% en données comparables, le deuxième trimestre (-4%) marque une nette amélioration." Les ventes de Cognac sont en baisse de -18,1% depuis le début de l'exercice, mais seulement de -2,5% au deuxième trimestre, grâce à l'excellente dynamique des Etats-Unis et une reprise qui se confirme en Chine continentale ", a commenté le groupe de spiritueux.Pour autant, le très faible niveau des ventes de Duty Free et la lente réouverture du canal on-trade (restaurants, bars...) dans les nouveaux marchés d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, et d'Amérique du Sud, pèsent sur la performance globale.Fort d'un mix géographique plus favorable que prévu sur la première partie de l'exercice, Rémy Cointreau est moins pessimiste sur ses résultats. Il anticipe désormais un résultat opérationnel courant en baisse organique de 25% à 30% pour le premier semestre 2020/21, contre un repli de 35% à 40% précédemment.Malgré une faible visibilité persistante, le groupe a confirmé que le second semestre 2020/21 devrait continuer de bénéficier d'une vraie reprise portée par les Etats-Unis et la Chine continentale.