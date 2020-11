REMY COINTREAU : s'attend à une vraie reprise au second semestre 2020/21

Rémy Cointreau a réalisé au premier semestre 2020/21 clos fin septembre un résultat net part du groupe de 65,2 millions d'euros, en repli de 23%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 106,2 millions, en baisse de 23,2% et de 22,5% en organique. Le mois dernier, le groupe anticipait une baisse organique de 25% à 30%. La marge opérationnelle courante ressort à 24,7%, en baisse limitée de 1,7 point. Le chiffre d'affaires, déjà publié a atteint 430,8 millions, en repli de 17,8% en publié et de 16,4% en organique (à devises et périmètre constants), dans un contexte de pandémie mondiale.



Rémy Cointreau reste confiant quant à sa capacité à sortir renforcé de cette crise.



Au terme de ce premier semestre, le groupe continue d'anticiper une vraie reprise au second semestre, portée par les Etats-Unis et la Chine continentale. Ainsi, pour l'année fiscale 2020/21, Rémy Cointreau prévoit une croissance organique positive de son résultat opérationnel courant.