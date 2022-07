Remy Cointreau : Avis de réunion (BALO le 1er juillet 2022)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de prendre, conformément à l'article

232-20 du Code de commerce, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette distribution du dividende exceptionnel en actions, et notamment de fixer le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l'augmentation du capital réalisée, de modifier, en conséquence, les statuts de la société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l'opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.

CINQUIEME RESOLUTION (Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visées aux articles L. 225 -38 et suivants du Code de commerce, prend acte des informations relatives aux conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercice antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice qui y sont mentionnés et qui ont été examinés à nouveau par le Conseil d'administration lors de sa séance du 31 mars 2022, conformément à l'article L. 225-40-1 du Code de commerce, et prend acte qu'il n'existe aucune nouvelle convention à approuver.

SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme. Hélène Dubrule). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de Mme. Hélène Dubrule pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Olivier Jolivet). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de M. Olivier Jolivet pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Marie-Amélie de Leusse). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de Mme Marie - Amélie de Leusse, pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

NEUVIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de la société ORPAR SA). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de major ité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de la société ORPAR, société anonyme dont le siège social est sis rue Joseph Pataa - ancienne rue de la Champagne, 16100 Cognac, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême, sous le numéro 322 867 789, pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

DIXIEME RESOLUTION (Nomination de M. Alain Li en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, nomme M. Alain Li en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente Assemble générale, pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

ONZIEME RESOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération au titre de l'exercice 2021/2022 des mandataires sociaux mentionnés à l'article L. 22 -10-9 I du Code de commerce). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L. 22-10-34du Code de commerce, les informations mentionnées au I de l'article L.22-10-9telles que présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L.225-37du Code de commerce et figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 -2022,chapitre 3.5.

DOUZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022, à M. Marc Hériard Dubreuil, Président du conseil d'administration, en application de l'article L. 22-10-34 du Code de commerce). - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 22 -10-34II. du Code de commerce, les éléments fixes composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022, à M. Marc Hériard Dubreuil, Président du conseil d'administration, tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225 -37 du Code de commerce et figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 -2022,chapitre 3.5.