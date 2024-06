Éric Vallat : Nous venons de traverser une année compliquée qui a imposé des décisions difficiles. Ces dernières vont nous permettre de tenir notre stratégie de valeur dans un contexte macroéconomique encore défavorable. Nous allons continuer à innover et à mettre en œuvre des actions ciblées vers des clients dont nous connaissons de mieux en mieux les comportements d'achat. Et lorsque la reprise viendra, nous serons prêts et bien positionnés. L'actualité récente nous conforte par ailleurs dans la nécessité de partir à la conquête de nouveaux territoires pour préparer après-demain : Europe du Sud, Inde, Afrique et Amérique du Sud. Cette expansion géographique prendra du temps mais contribuera à une croissance plus équilibrée et durable.

efforts sont reconnus. Rémy Cointreau a été noté « A » dans les catégories Climat et Eau et « Leader » dans la catégorie Fournisseurs lors des CDP Europe Awards2024. Westland et PHD Malts ont été respectivement certifié et renouvelé BCorp cette année. Telmont place avec bonheur la protection de l'environ- nement au cœur de toutes ses actions. L'expertise du Domaine des Hautes Glaces, pionnier sur les sujets de durabilité et d'éco-conception, nous permet de poser un regard neuf sur nos pratiques. Enfin nous poursuivons la conversion vers l'agroécologie de nos domaines. Chez Rémy Martin, nous sommes par ailleurs en ligne avec notre feuille de route, avec près de la moitié de nos partenaires viticulteurs certifiés.

Disclaimer

Rémy Cointreau SA published this content on 17 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2024 17:26:05 UTC.