Remy Cointreau : Cointreau et Vincent Darré rendent hommage à la Margarita

Pour la seconde année consécutive, la Maison Cointreau et l'artiste décorateur Vincent Darré s'unissent pour célébrer l'art du cocktail et l'emblématique Margarita.

Ensemble, ils présentent le coffret « surréaliste » Margarita, une série très limitée de 17 coffrets qui rassemblent les essentiels pour préparer et déguster la Margarita Originale Cointreau, soit : un flacon de l'Édition Limitée Cointreau créé par Vincent Darré, un shaker, ainsi que deux verres vintage chinés par l'extravagant créateur lui-même, le tout réuni dans un élégant et surprenant coffret dessiné par l'artiste. Une nouvelle collaboration qui associe l'esprit libre et fantaisiste de Vincent Darré au savoir-faire unique et ancestral de la Maison Cointreau.

Vincent Darré a conçu un coffret original qu'il a habillé de ses dessins si distinctifs. S'y retrouvent les profils du couple Édouard et Louisa Cointreau, tout de bleu et d'orange habillés, tels qu'ils les avaient dessinés pour son étonnante Édition Limitée. Deux visages qui se rencontrent avant de s'emboiter, formant chacun à sa façon une des portes du coffret. Enfin, sur les côtés du boitier, les éléments phares de la recettes de la Margarita Originale Cointreau y sont illustrés : verres, shakers, citrons, glaçons… Une iconographie pétillante et dynamique à l'image du créateur.

Retrouvez cette édition au Carré Cointreau et sur le site Internet de la Maison.