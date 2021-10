Rémy Cointreau : Deutsche Bank relève son objectif de cours

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur Rémy Cointreau de 204 à 210 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le producteur de cognac dévoilera son chiffre d'affaires semestriel le 22 octobre prochain. Pour le deuxième trimestre, le broker prévoit une croissance organique de 24,5%, dont +27,9% pour le cognac, grâce à une forte croissance dans les régions APAC, Amériques et EMEA. Pour les Liqueurs et Spiritueux, le courtier prévoit une croissance organique de 17%.



L'analyste table sur un chiffre d'affaires de 344 millions d'euros au deuxième trimestre et de 637 millions d'euros au premier semestre (consensus Bloomberg de 622 millions d'euros), avec une croissance organique de 52,5% au premier semestre.