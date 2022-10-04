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    RCO   FR0000130395

RÉMY COINTREAU

(RCO)
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Remy Cointreau : Document AMF CP. 2022DD864614

04/10/2022 | 18:32
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2022DD864614

04 octobre 2022

FR0000130395 - DD153550

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ORPAR SA SOCIETE ANONYME, Membre du Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : REMY COINTREAU

LEI : 5493004V6A3Z027YT216

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Perception du dividende exceptionnel en actions

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000130395

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 155.7200 Euro

VOLUME : 130 984.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 155.7200 Euro

VOLUME : 130 984.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 04 octobre 2022

COMMENTAIRES :

La société ORPAR est membre du Conseil d'administration de l'émetteur, représentée par M. Marc Hériard Dubreuil

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Rémy Cointreau SA published this content on 04 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 October 2022 16:31:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2023 292 M 287 M -
Dette nette 2023 337 M 332 M -
PER 2023 29,4x
Rendement 2023 1,59%
Capitalisation 8 703 M 8 562 M -
VE / CA 2023 5,70x
VE / CA 2024 5,22x
Nbr Employés -
Flottant 43,2%
Graphique RÉMY COINTREAU
Durée : Période :
Rémy Cointreau : Graphique analyse technique Rémy Cointreau | Zone bourse
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TendancesBaissièreNeutreNeutre
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Consensus
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Dernier Cours de Clôture 170,50 €
Objectif de cours Moyen 212,83 €
Ecart / Objectif Moyen 24,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Vallat Chief Executive Officer
Luca Calogero Pietro Marotta Chief Financial Officer
Marc Hériard-Dubreuil Chairman
Patrick Marchand Operations Director
Jacques-Étienne de T'Serclaes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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DIAGEO PLC-8.14%95 422
PERNOD RICARD-13.33%46 338
BROWN-FORMAN CORPORATION-6.29%32 884
THAI BEVERAGE-9.85%10 452
EMPERADOR INC.-4.04%5 141