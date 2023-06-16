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    RCO   FR0000130395

RÉMY COINTREAU

(RCO)
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Remy Cointreau : Document AMF CP. 2023DD915318

16/06/2023 | 18:20
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2023DD915318

16 juin 2023

FR0000130395 - DD167202

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ORPAR SA SOCIETE ANONYME, Membre du Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : REMY COINTREAU

LEI : 5493004V6A3Z027YT216

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 15 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000130395

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 144.6814 Euro

VOLUME : 2 207.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 144.6814 Euro

VOLUME : 2 207.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 juin 2023

COMMENTAIRES :

La société ORPAR est membre du Conseil d'administration de l'émetteur, représentée par M. Marc Hériard Dubreuil.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Rémy Cointreau SA published this content on 16 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2023 16:19:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 288 M 315 M -
Dette nette 2023 466 M 509 M -
PER 2023 26,1x
Rendement 2023 1,75%
Capitalisation 7 397 M 8 080 M -
VE / CA 2023 5,06x
VE / CA 2024 5,38x
Nbr Employés -
Flottant 43,9%
Graphique RÉMY COINTREAU
Durée : Période :
Rémy Cointreau : Graphique analyse technique Rémy Cointreau | Zonebourse
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Tendances analyse technique RÉMY COINTREAU
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TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 146,65 €
Objectif de cours Moyen 169,29 €
Ecart / Objectif Moyen 15,4%
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Luca Calogero Pietro Marotta Chief Financial Officer
Marie-Amélie Jacquet Chairman
Patrick Marchand Operations Director
Jacques-Étienne de T'Serclaes Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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BROWN-FORMAN CORPORATION-0.73%31 643
THAI BEVERAGE-16.06%10 803
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