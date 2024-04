RÉMY COINTREAU : Jefferies reste à achat, abaisse sa cible

Le 09 avril 2024 à 14:23 Partager

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau tout en abaissant son objectif de cours de 130 à 120 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations organiques de ventes et d'EBIT pour l'exercice 2025 du groupe français de spiritueux.



Malgré une visibilité toujours faible sur le calendrier de la reprise, le broker considère Rémy comme l'un des dossiers de croissance à long terme les plus attractifs dans les boissons en Europe, compte tenu de barrières à l'entrée élevées et de tendances à la premiumisation.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.