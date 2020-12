Remy Cointreau : LOUIS XIII ouvre une nouvelle boutique à Hangzhou

La toute nouvelle boutique LOUIS XIII à Hangzhou

Notre cognac d'exception LOUIS XIII dévoile une nouvelle boutique dans le prestigieux Hangzhou Tower Shopping Mall en Chine, portant le nombre de boutiques internationales de la marque à six emplacements de choix. Cette dernière boutique représente une étape importante de la stratégie commerciale mondiale de LOUIS XIII. Créée au 3ème étage de ce centre commercial emblématique, elle a été conçue par RDAI, un cabinet d'architecture et de design français primé, comme une ode à l'art de vivre à la française.

Pourquoi Hangzhou?

En tant que berceau de la culture Wu Yue, Hangzhou a été l'une des villes les plus renommées et les plus prospères de Chine pendant une grande partie du dernier millénaire. De nos jours, Hangzhou a vu naître un grand nombre d'entreprises pionnières de l'industrie numérique et accueille d nombreux entrepreneurs et talents visionnaires. Ainsi, la ville partage les valeurs fondamentales du Cognac LOUIS XIII: relier le passé, le présent et le futur grâce au patrimoine et à une vision innovante.

« Depuis sa naissance en 1874, LOUIS XIII est connu pour ses voyages emblématiques - de l'Orient Express en 1929 au SS Normandie Prowling en 1935 et au Concorde en 1984. Et en tant qu'Ambassadeur de l'Art de Vivre français, les voyages de LOUIS XIII sont accompagnés des sommités du monde entier, célébrant leurs moments les plus marquants. Nous sommes donc heureux de présenter LOUIS XIII ici à Hangzhou Tower, pour faire partie de chaque réussite emblématique et des moments importants de célébrations, ici à Hangzhou et dans la région du Zhejiang » a déclaré Cheryl CHONG, directrice de la marque LOUIS XIII Grande Chine.

Le « Salon d'Éternité »

Parmi tous les espaces de la boutique, LOUIS XIII a notamment créé une « Eternity Room », accessible sur invitation. Avec des murs baignés du riche rouge LOUIS XIII, la pièce offre à ses visiteurs une évasion discrète mais extraordinaire pour découvrir des éditions limitées en avant-première et des rituels de dégustation intimistes, en privé. Comme pour les trois autres boutiques en Chine, celle de Hangzhou comprend des services sur mesure, l'accès à la Gift Collection LOUIS XIII ainsi que des expériences exclusives.

De gauche à droite :

Sabrina NIU - Directrice Retail LOUIS XIII

Nicolas BECKERS - DG de REMY COINTREAU Greater China

Cheryl CHONG - Directrice de marque LOUIS XIII Grande Chine

Yu YONG - Président du centre commercial Hangzhou Tower

Zheng JIN - Directeur général adjoint du centre commercial Hangzhou Tower

Informations pratiques

Boutique LOUIS XIII à Hangzhou

Heures d'ouverture: 10h00 - 21h30 (dim. - jeu.) 10h00 - 22h00 (ven. - sam.)

B330, 3e étage, bâtiment B, centre commercial de la tour de Hangzhou

No.1, Wulin Plaza, Xiacheng District, Hangzhou RPC

Tél: +86 1535 5093 193