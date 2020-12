Remy Cointreau : LOUIS XIII s'offre en cadeau

Le savoir-faire de LOUIS XIII ne s'arrête pas aux cognacs d'exception, il reflète aussi l'art de vivre à la française. Sa série de coffrets sur mesure, The Gift Collection, personnalisés par les clients eux-mêmes, incarne l'excellence de notre Maison.

Ce n'est pas peu dire que LOUIS XIII entretient une relation privilégiée et unique avec sa communauté. De l'expertise CRM au développement de notre plateforme d'e-commerce pour le Royaume-Uni, l'équipe déploie toute son énergie pour créer des liens forts avec ses clients et leur fournir une expérience complète et personnalisée. The Gift Collection ne fait pas exception à la règle en proposant une nouvelle facette à cette relation.

LOUIS XIII a imaginé pour ses clients une collection de six coffrets personnalisables, leur offrant ainsi une expérience unique, imaginée pour eux et par eux, magnifiée par des cadeaux ou accessoires en lien avec les moments et rituels de dégustation. Rouge signature de LOUIS XIII, design contemporain, le coffret se compose de trois compartiments distincts, dont le plus grand contient une carafe classique de LOUIS XIII. Le tiroir supérieur renferme deux verres à cognac gravés d'une fleur de lys, par le designer français Christophe Pillet. Tous deux peuvent être gravés d'un message spécial, d'un nom ou d'une date.

En ouvrant le dernier compartiment, on découvre une sélection de cadeaux et d'accessoires sur mesure, conçus en collaboration avec les maisons françaises Bernardaud, Christofle et S.T. Dupont et composés au goût de chaque client (cigares, caviar, jambon bellota…). Il est également possible d'y joindre une invitation à découvrir la Maison LOUIS XIII, à Cognac, avec une dégustation exclusive, ou d'offrir d'autres expériences supplémentaires telles qu'une cérémonie d'ouverture par un ambassadeur ou une dégustation de LOUIS XIII dans un bar, un hôtel ou un palace.

The Gift Collection est disponible depuis juin 2020 dans les boutiques LOUIS XIII à Cognac, Londres, Beijing, Xi'an ; sur notre e-boutique www.louisxiii-cognac.com pour le Royaume-Uni et via nos Directeurs de Clientèle Privée. Les prix varient de 4 000 à 10 000 euros, selon le thème et les expériences.