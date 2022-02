Remy Cointreau : Leonardo DiCaprio entre au capital de la Maison de Champagne Telmont

Le groupe Rémy Cointreau se réjouit de l'arrivée de Leonardo DiCaprio, acteur engagé dans la préservation de l'environnement, en tant qu'investisseur de la Maison Telmont. Le projet « Au Nom de la Terre » est au cœur de la stratégie de la Maison Telmont. En tant qu'entreprise, Telmont a pour objectif de produire de la manière la plus durable possible un vin de Champagne de grande qualité et 100% bio. La Maison Telmont est fortement engagée pour la préservation du terroir et de sa biodiversité.

Telmont a adopté une approche pionnière, agissant sur de multiples leviers pour atteindre ses objectifs environnementaux ambitieux. En premier lieu, Telmont vise la conversion de l'intégralité de son vignoble en agriculture 100% biologique d'ici 2025, et soutient également ses partenaires vignerons dans la conversion totale de leurs vignes d'ici 2031. Cette initiative constitue une avancée majeure pour la Champagne, où moins de 4% du vignoble sont certifiés bio. Cette transformation exigeante implique de renoncer à l'utilisation d'herbicides, pesticides et engrais chimiques.

La Maison est également fortement engagée dans la protection de la biodiversité sur son domaine, et agit sur tous les fronts pour réduire son empreinte environnementale. Depuis juin 2021, Telmont a abandonné suremballage, étuis et coffrets cadeau, pour se concentrer sur l'essentiel : la bouteille, et rien que la bouteille. La Maison a également décidé de ne plus recourir au verre transparent - issu de 0% de verre recyclé - mais uniquement à des bouteilles vertes intégralement recyclables, fabriquées avec 85 % de verre recyclé.

S'approvisionnant à 100 % en électricité renouvelable, Telmont a également exclu le transport aérien pour son approvisionnement et sa distribution. La Maison privilégiera les moyens de transport les plus performants en matière de développement durable. Enfin, Telmont a placé la transparence au cœur de son projet environnemental « Au Nom de la Terre » : chacune des bouteilles est dotée d'une étiquette numérotée, révélant tous les détails de la composition et de l'élaboration de chacune de ses cuvées.

« Je me réjouis d'accueillir au sein de notre belle Maison Leonardo DiCaprio, qui porte avec l'aura qui est la sienne, un engagement et des valeurs au service d'un développement durable et responsable. Ces valeurs, qui sont aussi les nôtres se retrouvent parfaitement dans notre attachement au terroir et dans nos ambitions. La Maison Telmont peut compter sur le savoir-faire de ses équipes, l'appui du Groupe Rémy Cointreau et désormais l'implication d'une personnalité dont l'engagement n'est plus à démontrer », a déclaré Eric Vallat, Directeur général de Rémy Cointreau.

« La Maison de champagne Telmont, avec ses partenaires vignerons, a mis le cap vers un champagne 100% biologique au cycle de production totalement durable dans les années à venir. En protégeant la biodiversité de son terroir et en s'approvisionnant notamment à 100% en électricité renouvelable, la Maison Telmont est déterminée à réduire radicalement son empreinte environnementale, ce qui me rend fier de rejoindre celle-ci en tant qu'investisseur », a déclaré Leonardo DiCaprio.

« La prise de participation de Leonardo DiCaprio dans Telmont est un formidable message de soutien, qui nous encourage dans la réalisation de nos projets ambitieux. Nous partageons les mêmes convictions et le même engagement pour la protection de l'environnement : notre Maison a un pied dans la tradition et l'autre dans la modernité, mais les deux pieds dans la terre. Dans tout ce que nous entreprenons, c'est Au Nom de la Terre que nous agissons », a déclaré Ludovic du Plessis, Président et actionnaire de la Maison Telmont.