Remy Cointreau : Nos marques récompensées par Drinks International

Pour son Brands Report 2021, Drinks International a demandé aux propriétaires, barmen et gérants des 100 meilleurs bars du monde de s'exprimer sur les spiritueux les plus vendus dans leurs bars, mais aussi de partager les tendances qu'ils observent en termes de produits de plus en plus demandés par les clients, quel que soit le volume des ventes.

Nous sommes fiers d'annoncer que Rémy Martin est classé n°1 des marques de cognac les plus tendances et n°2 des meilleures ventes. Notre spiritueux grec METAXA est également classé n°2 des marques les plus vendues de sa catégorie, et n°3 des marques de brandy les plus tendances. Notre liqueur d'orange Cointreau, notre rhum de la Barbade Mount Gay, notre gin The Botanist et nos whiskies écossais Octomore et Bruichladdich font également partie des 10 premières marques de l'un ou l'autre de ces classements.

Découvrez le classement complet par catégorie en cliquant sur ce lien.