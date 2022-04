Remy Cointreau : Rémy Cointreau aux côtés de l'industrie des spiritueux au Salon de l'Agriculture

Pour la première fois, la filière des spiritueux était présente au Salon International de l'Agriculture, Porte de Versailles à Paris du 26 février au 6 mars, sur l'espace de la Fédération Française des Spiritueux (FFS). Parmi les 30 entreprises membres présentes, Rémy Cointreau était représenté par Eric Le Gall, Directeur des affaires institutionnelles et des affaires publiques France, et Luc Vlaminck, Directeur Groupe pour les affaires publiques et la trésorerie.

Le grand public a pu découvrir notre industrie, notamment grâce à des animations pédagogiques, tandis qu'un espace privé réservé à des invités a permis de tenir réunions et débats autour des enjeux du secteur.

« Ce premier SIA des spiritueux est un succès complet » s'est félicité Éric Le Gall. « Le stand était superbe et les choix créatifs ont mis en évidence le lien avec les terroirs et la diversité des spiritueux. Nous avons reçu nos ministres, députés, sénateurs ou élus locaux des régions. Nous avons eu une belle qualité d'échanges autour de la défense et la promotion de notre catégorie et mis en exergue le poids économique de notre filière dans les échanges extérieurs de la France. »

« Le SIA a permis de présenter au public ainsi qu'aux décideurs le monde des spiritueux et la relation très étroite qu'entretient celui-ci avec le monde agricole. Il a été l'occasion d'exposer aux ministres et parlementaires les dossiers importants du moment et les orientations françaises et européennes en matière environnementales, fiscales et supply chain. Cela fut d'autant plus important en cette année d'élection présidentielle et législative » a ajouté Luc Vlaminck.

LE STAND EN QUELQUES CHIFFRES

• 51 indications géographiques représentées

• 11 ministres ainsi que 6 candidats à la présidentielles et leurs délégations reçus

• Une 50aine de parlementaires, 50 élus locaux et une 100aine d'assistants parlementaires rencontrés

• 24 organisations professionnelles et entreprises rencontrées

• 30 interviews réalisées