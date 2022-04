Remy Cointreau : Rémy Cointreau célèbre la Journée de la Terre

Notre groupe familial pense au siècle à venir, depuis des siècles. Pour cette raison, la durabilité n'est pas un simple concept pour nous. Elle est ancrée dans des actions existentielles et quotidiennes. Parce que le changement climatique pourrait remettre en cause l'existence même de nos terroirs, nous nous engageons avec nos partenaires vignerons et agriculteurs à déployer des pratiques agricoles qui non seulement augmentent la résilience des sols, mais ont un impact positif sur le climat et la biodiversité.

Alors que nous célébrons la Journée de la Terre, nous mettons en lumière certaines des actions de nos marques en faveur de la biodiversité.

La Maison Rémy Martin

Depuis qu'elle a porté son choix vers la certification HVE, dès 2012, la Maison Rémy Martin déploie sur ses Domaines des actions et essais au vignoble portant sur la préservation de la biodiversité, l'une des 4 thématiques de la certification environnementale (HVE). L'an dernier, en lien avec l'Observatoire National de la Biodiversité, les Domaines ont appliqué des protocoles pour assurer le suivi des vers de terre, papillons et abeilles sur ses parcelles et ainsi mesurer le niveau de vie dans ses sols. Cette année, 5 partenaires viticulteurs de l'AFC ont rejoint ce réseau.

Un appel à volontaires complètera la démarche pour obtenir encore plus de données sur la biodiversité au vignoble.

Depuis près de 10 ans, les Domaines Rémy Martin ont mis à disposition 3 hectares de boisement expérimental en Charente pour mener à bien des expérimentations de préservation de la biodiversité avec le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) et la Ligue de protection des oiseaux (LPO), avec laquelle est organisée un suivi écologique des parcelles. La collaboration permet de réaliser des relevés floristiques et faunistiques et favoriser la régénération de la faune et de la flore le long du fleuve Charente. Des arbres tels que frênes et aulnes ont été plantés au sein d'une parcelle de peupliers afin de recoloniser le milieu naturel. Par ailleurs, des jachères apicoles ont été installées sur les Domaines Rémy Martin.

Metaxa

À Samos, en Grèce, Metaxa a noué un partenariat avec la Société Ornithologique Hellénique afin de protéger l'avifaune et la nature de l'île sur laquelle la marque plonge ses racines. Les missions incluent le suivi des oiseaux et l'identification des menaces à la biodiversité, la production de matériel de communication et d'éducation pour sensibiliser le public ou encore des interventions pour protéger les oiseaux, reptiles et insectes locaux. L'île abrite l'une des dernières oasis de biodiversité de toute la Méditerranée : des milliers d'oiseaux migrateurs et locaux, des centaines d'espèces de mammifères et de reptiles, dont de nombreuses espèces rares et menacées, mais également plus de 1 500 espèces de plantes, dont 60 espèces d'orchidées. Cette biodiversité riche et variée est essentielle pour la culture du raisin. À travers ce partenariat, Metaxa vise à protéger le caractère unique de son terroir, à améliorer sa biodiversité et à encourager les pratiques responsables de l'agriculture biologique.

The Botanist

Depuis son inauguration en 2015, la Fondation The Botanist mène des projets environnementaux sur Islay afin de préserver sa biodiversité. Son partenariat avec BGCI, Botanic Gardens Conservation International, a pour objectif de porter ce combat éducatif au-delà de l'île et défendre la biodiversité - et particulièrement celles des plantes - partout dans le monde. BGCI est une organisation caritative britannique indépendante, créée en 1987, dont l'objectif est de créer un réseau mondial de jardins botaniques pour la protection des plantes, toujours plus menacées dans leur diversité. The Botanist estime qu'il en est de sa responsabilité de soutenir le travail mené par la BGCI pour sensibiliser le public et protéger la diversité végétale.

Lire le chapitre dédié à la RSE dans notre dernier rapport annuel ici.