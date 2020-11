Rémy Cointreau : Résultats du premier semestre 2020/21

(avril 2020 – septembre 2020)

Des résultats semestriels supérieurs aux attentes dans un contexte de pandémie mondiale

Des objectifs annuels désormais attendus en croissance*

Regulatory News:

A fin septembre 2020, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau (Paris:RCO) s’élève à 430,8 M€, en repli de 17,8% en publié et de 16,4% en organique (à devises et périmètre constants), dans un contexte de pandémie mondiale.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s’établit à 106,2 M€, en baisse de 23,2% et de 22,5% en organique. La marge opérationnelle courante montre ainsi une bonne résilience à 24,7%, en baisse limitée de 1,7 point. Alors que la marge brute recule de 2,1 points (en organique), conséquence de la baisse des volumes et d’un mix produit défavorable, les investissements en communication (ratio en repli de 0.6 pt) et les coûts de structure, de distribution et de holding (ratio en hausse limitée de 0.4 pt) sont bien maitrisés. Les effets devises sont très légèrement défavorables sur la période (-1,0 M€).

Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du groupe s’établit à 65,2 M€, en repli de 23,0%.

Chiffres clés

Millions d’euros (M€) au 30/9/20 au 30/9/19 Variation Publié Publié Publiée Organique* Chiffre d'affaires 430,8 523,9 (17,8%) (16,4%) Résultat Opérationnel Courant – Marques du Groupe 112,2 147,9 (24,1%) (23,4%) Résultat Opérationnel Courant - Groupe 106,2 138,3 (23,2%) (22,5%) Marge opérationnelle courante 24,7% 26,4% -1,7pt -1,9pt Résultat net part du groupe 65,0 90,5 (28,1%) (28,5%) Résultat net hors HNR 65,2 84,6 (23,0%) (23,6%) Marge nette HNR 15,1% 16,2% -1,1pt -1,4pt BPA part du groupe (€) 1,30 1,82 (28,3%) - BPA hors éléments non récurrents (€) 1,31 1,70 (23,1%) - Ratio dette nette /EBITDA 2,04 1,39 +0,65pt -

Résultat Opérationnel Courant par division

Millions d’euros (M€) au 30/09/2020 au 30/09/2019 Variation Publié Publié Publiée Organique* Cognac 93,6 126,9 (26,3%) (25,1%) Marge % 30,6% 33,4% -2,8pts -2,8pts Liqueurs & Spiritueux 18,6 21,0 (11,1%) (13,4%) Marge % 16,6% 16,0% +0,6pt +0,0pt S/total Marques du Groupe 112,2 147,9 (24,1%) (23,4%) Marge % 26,9% 29,0% -2,1pts -2,3pts Marques Partenaires 0,5 (0,6) - - Marge % 3,6% -4,5% +8,1pts +7,5pts Frais holding (6,5) (9,0) (28,4%) (29,1%) Total 106,2 138,3 (23,2%) (22,5%) Marge % 24,7% 26,4% -1,7pt -1,9pt

Cognac

Les ventes de cognac sont en repli organique de 18,1% (-19,5% en publié) sur la période, avec une vraie amélioration entre le 1er et le 2ème trimestre. Cette décroissance se décompose en un repli des volumes de 8,1% et une détérioration des effets mix/prix de 10,0%, dans un contexte de pandémie qui ne favorise pas les moments de célébration. Les ventes ont également été pénalisées par des phénomènes de déstockage de la part des grossistes, par l’effondrement des ventes de Duty Free et par la lente réouverture du canal on-trade. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’essor de la consommation à domicile dans plusieurs pays, et en particulier aux Etats-Unis, où les marques du groupe ont bénéficié d’une demande très soutenue, dans un contexte favorable de montée en gamme. De plus, la croissance remarquable de nos marques durant les célébrations du « Mid Autumn Festival » confirme la reprise du marché Chinois sur le 2ème trimestre.

Le Résultat Opérationnel Courant atteint 93,6 M€, en décroissance publiée de 26,3% et la marge opérationnelle courante s’établit à 30,6%, en repli de 2,8 points. Celle-ci s’explique par une dégradation de la marge brute (notamment pénalisée par le mix/prix défavorable), tandis que les investissements en communication ont été adaptés à la situation avec une baisse des dépenses non-stratégiques et une augmentation tangible de la partie digitale. La marge a également bénéficié d’une bonne maitrise des autres coûts.

Liqueurs & Spiritueux

Les ventes de Liqueurs & Spiritueux reculent de 13,6% en organique (-14.6% en publié) sur le premier semestre. La Maison Cointreau a bien résisté grâce à la belle croissance de son principal marché, les Etats-Unis, tandis que les autres marques sont toutes en repli tangible, essentiellement pénalisées par une saison touristique estivale décevante ainsi que par leur exposition sensible au canal on-trade et au Duty Free.

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 18,6 M€, en recul publié de 11,1%, et la marge opérationnelle courante s’élève à 16,6%, en progression de 0,6 point, portée par une amélioration sensible de la profitabilité de la Maison Cointreau, qui a profité d’un mix pays (Etats-Unis) et d’un mix canal de distribution (consommation à domicile) très favorables.

Marques Partenaires

Les ventes de Marques Partenaires progressent de 2,1% en organique depuis le début de l’année, grâce à un vrai rebond du Benelux au 2ème trimestre, également observé sur les marques du groupe.

Ainsi, le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 0,5 M€, contre une perte de 0,6 M€ au 30 septembre 2019.

Résultats consolidés

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’élève à 106,2 M€, en recul de 23,2% en publié et de 22,5% en organique. Ceci s’explique principalement par un Résultat Opérationnel Courant des Marques du Groupe en baisse de 24,1%, partiellement compensé par une amélioration du ROC des Marques Partenaires et une baisse significative des frais de holding.

Les effets de change sont légèrement défavorables sur le semestre à hauteur de 1,0 M€ : le cours moyen de conversion euro-dollar s’est détérioré (1,14 contre 1,12 au 30 septembre 2019) et le cours moyen d’encaissement (lié à la politique de couverture du groupe) s’est élevé à 1,16 sur la période, stable par rapport au 30 septembre 2019.

Ainsi, la marge opérationnelle courante est en repli de 1,7 point à 24,7% sur le 1er semestre (-1,9 point en organique).

Le résultat opérationnel s’élève à 106,0 M€, après inclusion d’une charge nette opérationnelle de 0,2 M€.

Le résultat financier est une charge nette de 8,0 M€ sur la période, en baisse de 6,4 M€. Alors que le coût de l’endettement financier brut est resté globalement stable à 6,1 M€, les autres charges financières sont en recul de 4,4 M€ suite à l’évolution des modalités contractuelles de certains contrats d’approvisionnement d’eaux-de-vie depuis le début de l’exercice. Le résultat de change est une charge de 0,6 M€ sur ce semestre, contre une charge de 2,4 M€ au 30 septembre 2019.

La charge d’impôt s’élève à 33,1 M€, soit un taux effectif de 33,8% (taux identique hors éléments non-récurrents), en hausse par rapport au taux de septembre 2019 (31,7% en publié et hors éléments non récurrents), conséquence de la répartition géographique des résultats, et notamment de la faiblesse de l’activité Duty Free et de la zone Asie Pacifique sur le semestre.

Le résultat net part du groupe s’établit à 65,0 M€, en repli publié de 28,1%. Pour rappel, le résultat net du 1er semestre 2019/20 intégrait un produit net de 6,3M€ relatif à la cession des filiales de République Tchèque et Slovaquie.

Hors éléments non récurrents, le résultat net part du groupe ressort à 65,2 M€, en baisse de 23,0%, et la marge nette s’établit à 15,1% (en repli de 1,1 point).

Hors éléments non récurrents, le résultat net par action s’élève à 1,31€, en recul de 23,1%.

La dette nette s’établit à 427,3 M€, en baisse de 23,6 M€ par rapport à mars 2020 et de 31,6 M€ par rapport à son niveau de septembre 2019. Ceci s’explique par une bonne maitrise des investissements industriels dans un contexte de pandémie mondiale et par le fait que 80% des actionnaires ont optés pour un paiement de leurs dividendes en actions cette année, le complément en numéraire ayant été payé en octobre (donc sur le 2ème semestre). L’année dernière, l’intégralité des dividendes (ordinaire et exceptionnel) avait été payés en numéraire et payés au cours du 1er semestre 2019/20.

Ainsi, le ratio bancaire « dette nette/EBITDA » s’établit à 2,04 contre 1,39 à fin septembre 2019.

Evènement post-clôture

Le 16 octobre 2020, le groupe Rémy Cointreau a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire au sein du capital de la société « Champagne J. de Telmont », qui inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne.

Perspectives annuelles 2020/21

Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique toujours incertain, le groupe Rémy Cointreau reste confiant quant à sa capacité à sortir renforcé de cette crise.

Au terme de ce premier semestre, le groupe continue d’anticiper une vraie reprise au 2ème semestre, portée par les Etats-Unis et la Chine continentale. Ainsi, pour l’année fiscale 2020/21, Rémy Cointreau prévoit une croissance organique positive de son Résultat Opérationnel Courant. Cette performance devrait être légèrement modérée par des effets devises et périmètre défavorables à hauteur de 5,0 M€ et de 3,0 M€, respectivement, selon nos estimations actuelles.

ANNEXES

Chiffre d’affaires et Résultat Opérationnel Courant par division

Millions d’euros (M€) au 30/09/20 au 30/09/19 Variation Publié Organique* Publié Publiée Organique* A B C A/C-1 B/C-1 Chiffre d’affaires Cognac 305,4 310,9 379,6 (19,5%) (18,1%) Liqueurs & Spiritueux 112,1 113,4 131,2 (14,6%) (13,6%) S/total Marques du Groupe 417,5 424,3 510,8 (18,3%) (16,9%) Marques Partenaires 13,3 13,4 13,1 1,8% 2,1% Total 430,8 437,7 523,9 (17,8%) (16,4%) Résultat Opérationnel Courant Cognac 93,6 95,0 126,9 (26,3%) (25,1%) Marge % 30,6% 30,6% 33,4% -2,8pts -2,8pts Liqueurs & Spiritueux 18,6 18,2 21,0 (11,1%) (13,4%) Marge % 16,6% 16,0% 16,0% +0,6pt +0,0pt S/total Marques du Groupe 112,2 113,2 147,9 (24,1%) (23,4%) Marge % 26,9% 26,7% 29,0% -2,1pts -2,3pts Marques Partenaires 0,5 0,4 (0,6) - - Marge % 3,6% 3,0% -4,5% +8,3pts +7,5pts Frais holding (6,5) (6,4) (9,0) (28,4%) (29,1%) Total 106,2 107,2 138,3 (23,2%) (22,5%) Marge % 24,7% 24,5% 26,4% -1,7pt -1,9pt

Compte de résultat synthétique

Millions d’euros (M€) au 30/09/20 au 30/09/19 Variation Publié Organique* Publié Publiée Organique* A B C A/C-1 B/C-1 Chiffre d'affaires (CA) 430,8 437,7 523,9 (17,8%) (16,4%) Marge brute 278,6 281,9 348,3 (20,0%) (19,1%) MB/CA 64,7% 64,4% 66,5% -1,8pt -2,1pts Résultat Opérationnel Courant 106,2 107,2 138,3 (23,2%) (22,5%) ROC/CA 24,7% 24,5% 26,4% -1,7pt -1,9pt Autres produits et charges opérationnels (0,2) (0,2) (0,6) - - Résultat opérationnel 106,0 107,0 137,7 (23,0%) (22,1%) Résultat financier (8,0) (9,8) (14,4) (44,4%) (31,9%) Impôts sur les bénéfices (33,1) (32,8) (39,1) (20,5%) (21,0%) Taux d’impôt 33,8% 33,8% 31,7% +2,1pts +2,1pts Quote-part des entreprises associées/Minoritaires 0,1 0,1 0,0 - - Résultat net d’impôt des activités cédées 0,0 0,0 6,3 - - Résultat net part du groupe 65,0 64,5 90,5 (28,1%) (28,5%) Résultat net hors éléments non récurrents 65,2 64,7 84,6 (23,0%) (23,6%) RN (hors éléments non-récurrents)/CA 15,1% 14,8% 16,2% -1,1pt -1,4pt Bénéfice Par Action -- part du groupe (en €) 1,30 1,29 1,82 (28,3%) - Bénéfice Par Action -- hors éléments non récurrents (en €) 1,31 1,30 1,70 (23,1%) -

Réconciliation entre le résultat net et le résultat net hors éléments non-récurrents

Millions d’euros (M€) au 30/09/20 au 30/09/19 Résultat net – part du groupe 65,0 90,5 Autres produits et charges opérationnels 0,2 0,6 Impôt sur « autres produits et charges opérationnels » (0,1) (0,2) Résultat net d’impôts des activités cédées (0,0) (6,3) Résultat net hors éléments non récurrents – part du groupe 65,2 84,6

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Le processus de gestion de Rémy Cointreau repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires de ceux figurant dans les états financiers consolidés et des mouvements qui en découlent.

Croissance organique du chiffre d’affaires et du Résultat Opérationnel Courant (ROC)

La croissance organique est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions. Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer.

L’impact des taux de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires et le Résultat opérationnel Courant de l'exercice en cours aux taux de change moyens (ou au taux de change couvert pour le ROC) de l'exercice précédent.

Pour les acquisitions de l'exercice en cours, le chiffre d’affaires et le Résultat Opérationnel Courant de l’entité acquise sont exclus des calculs de croissance organique. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, le chiffre d’affaires et Résultat Opérationnel Courant de l’entité acquise sont inclus dans l’exercice précédent, mais ne sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours qu’à partir de la date anniversaire d'acquisition.

Dans le cas d’une cession d’importance significative, on utilise les données après application d’IFRS 5 (qui reclasse systématiquement les résultats de l’entité cédée en « résultat net des activités cédées ou en cours de cession » pour l’exercice en cours et l’exercice précédent).

Les indicateurs « hors éléments non-récurrents »

Les 2 indicateurs mentionnés ci-dessous correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance récurrente de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du groupe :

- Résultat Opérationnel Courant : le Résultat Opérationnel Courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants.

- Résultat net part du groupe, hors éléments non-récurrents : Le résultat net courant part du Groupe correspond au résultat net part du Groupe corrigé des autres produits et charges opérationnels non courants, des effets d’impôts associés, du résultat des activités déconsolidées, cédées ou en cours de cession et de la contribution sur distribution du dividende en numéraire.

Résultat brut d’exploitation (EBITDA)

Cet agrégat, qui est notamment utilisé dans le calcul de certains ratios, est la somme du résultat opérationnel courant, de la charge d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles de la période, de la charge liée aux plans d’options et assimilés et des dividendes versés pendant la période par les entreprises associées.

Dette nette

L’endettement financier net tel que défini et utilisé par le groupe correspond à la somme de la dette financière à long terme, de la dette financière à court terme et des intérêts courus, diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie

L’information réglementée liée à ce communiqué est disponible sur le site www.remy-cointreau.com

(*) La croissance organique est calculée à devises et périmètre constants

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201125005865/fr/