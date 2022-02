À l'occasion de la finale du Super Bowl, événement sportif télévisé majeur aux États-Unis, Rémy Cointreau est heureux d'annoncer le lancement de la première publicité télévisée de sa marque de gin, The Botanist.

Diffusée aux États-Unis et sur les réseaux sociaux internationaux de la marque, cette campagne vient soutenir le secteur de l'hospitalité, son partenaire historique depuis son entrée sur le marché américain, en 2014. En partenariat avec l'Independent Restaurant Coalition, "The Spirit of Community" vise à mettre en lumière les bars et restaurants américains qui continuent de souffrir de la pandémie de COVID-19.

L'envergure de cette campagne marque un tournant dans le développement de The Botanist, reconnu comme l'un des meilleurs gins du monde. Il est conçu, distillé et embouteillé de manière artisanale à la distillerie Bruichladdich, l'une des rares distilleries au monde à être certifiées B Corp.

« Cette première campagne d'envergure marque un tournant important dans le développement de The Botanist et s'inscrit parfaitement dans notre plan stratégique. Caractérisé par son fort ancrage dans le terroir, The Botanist est aujourd'hui parfaitement positionné pour bénéficier du développement rapide de la catégorie du gin aux États-Unis et des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et la mixologie. The Botanist, qui ambitionne de devenir l'un des leaders incontestés du gin haut-de-gamme, est un excellent relais de croissance pour le groupe. Nous nous doterons des moyens nécessaires pour y parvenir en renforçant significativement nos investissements en marketing et communication afin d'accroître sa désirabilité et sa notoriété. »

- Éric Vallat, Directeur Général du groupe Rémy Cointreau