Remy Cointreau : The Botanist au Super Bowl

A l'occasion de la finale du Super Bowl, événement télévisé majeur aux Etats-Unis, Rémy Cointreau va lancer sa première publicité télévisée de sa marque de gin The Botanist. Diffusée aux Etats-Unis et sur l'ensemble des réseaux sociaux, cette large campagne viendra également soutenir le secteur de l'hospitalité, partenaire historique de la marque depuis son entrée sur ce marché en 2014.



L'envergure de cette campagne marque une étape importante dans le développement de The Botanist, reconnu comme l'un des meilleurs gins au monde. Conçu, distillé et embouteillé de manière artisanale à la distillerie de Bruichladdich, l'une des rares distilleries dans le monde certifiées B Corp, The Botanist est le premier et l'unique gin distillé sur l'île d'Islay en Ecosse.