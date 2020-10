Rémy Cointreau : bat le consensus au T2 et relève sa prévision de ROC semestriel

(Actualisation: commentaires du directeur financier, Luca Marotta, sur la révision à la hausse de la prévision de ROC pour le premier semestre et sur les ventes de Rémy Cointreau. Réaction du titre en Bourse et commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a relevé mardi sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC), tablant désormais sur une baisse organique de 25% à 30% au premier semestre de son exercice 2020-2021, après avoir enregistré un chiffre d'affaires en repli de 17,8% sur cette même période, marquée par la crise sanitaire mondiale.

Rémy Cointreau prévoyait précédemment une baisse de 35% à 40% sur un an de son ROC pour le premier semestre 2020-2021, a précisé le groupe dans un communiqué. "Un mix géographique plus favorable que prévu au cours des six premiers mois de l'année" a permis cet ajustement de prévision.

Cette révision tient également à un meilleur contrôle des dépenses du groupe, grâce aux mesures mises en place en mars et avril afin de tenter de contrer les effets négatifs de la crise liées à la pandémie de coronavirus, a expliqué le directeur financier de Rémy Cointreau, Luca Marotta, à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Rémy Cointreau a par ailleurs confirmé s'attendre à ce que le second semestre continue de "bénéficier d'une vraie reprise portée par les Etats-Unis et la Chine continentale", et ce "malgré une faible visibilité persistante". Les ventes liées aux voyages restent plombées par la crise sanitaire.

Dans ce contexte, le groupe est prudent, mais se dit également "confiant quand à sa capacité à sortir renforcé de cette crise".

Cette confiance tient aussi au fait que la récente performance de Rémy Cointreau se soit révélée supérieure aux attentes du groupe, a souligné son directeur financier.

Le groupe a livré ses perspectives alors que, sur les six mois clos fin septembre, ses ventes se sont établies à 430,8 millions d'euros, soit une diminution sur un an de 17,8% en données publiées et de 16,4% à périmètre et taux de change constants. Pour le seul deuxième trimestre, les ventes du groupe ont reculé de 4% en données comparables et de 6,6% en publié, pour atteindre 280,8 millions d'euros. Au premier trimestre, les ventes de Rémy Cointreau avaient accusé un repli de 33,2% en organique, à 150,1 millions d'euros.

Rémy Cointreau avait indiqué tabler sur des ventes "en repli modéré" pour le deuxième trimestre. La performance organique est "quelque peu meilleure que ce que nous attendions", a estimé Luca Marotta.

De leur côté, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 272 millions d'euros pour cette période, selon FactSet.

Au cours du premier semestre, les ventes de l'activité cognac, qui intègre désormais la Maison Brillet, ont reculé de 19,5% en données publiées et de 18,1% en données organiques, à 305,4 millions d'euros. Pour le seul deuxième trimestre, les ventes de cognac, dont la marque phare du groupe, Rémy Martin, ont atteint 206,8 millions d'euros, soit un repli de 5,3% en données publiées et un recul de 2,5% en données organiques. Sur le trimestre, la baisse des ventes a été limitée par une demande "très soutenue" aux Etats-Unis et une confirmation de la reprise en Chine, a précisé Rémy Cointreau.

De son côté, le chiffre d'affaires de la branche liqueurs et spiritueux a reculé au premier semestre de 14,6% sur un an en données publiées et de 13,6% en données organiques, à 112,1 millions d'euros. Au cours du seul deuxième trimestre, les ventes de liqueurs et spiritueux ont baissé de 13,1% en publié et de 11% en organique, pour atteindre 66 millions d'euros.

Les ventes des marques partenaires ont atteint 13,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice 2020-2021, soit une croissance organique sur un an de 2,1%, "grâce à un vrai rebond du Benelux au deuxième trimestre, également observé sur les marques du groupe". Pour le seul deuxième trimestre, les ventes des marques partenaires ont atteint 8,1 millions d'euros, soit une hausse organique de 26,5%.

Vers 10h35, l'action Rémy Cointreau perdait 1,2% à 155,50 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,9%. Pour les analystes de Jefferies, "les bonnes nouvelles sont en bonne partie déjà intégrées par le marché" et la valorisation de Rémy Cointreau reste "élevée".

Rémy Cointreau présentera ses résultats semestriels complets le 26 novembre prochain.

