Rémy Cointreau : cède ses titres dans la joint-venture Passoã SAS au groupe Lucas Bols

Le groupe Rémy Cointreau (Paris:RCO) annonce avoir cédé l’intégralité de ses titres dans la joint-venture Passoã SAS à Lucas Bols Amsterdam B.V. pour 71,3 M€. Celle-ci avait été créée par un accord conclu en décembre 2016 pour l’exploitation et la poursuite du développement des activités de la marque Passoã en France et à l’international.

Cette cession est cohérente avec la stratégie de Rémy Cointreau, qui vise à poursuivre la montée en gamme de son portefeuille de marques.

A propos de Rémy Cointreau :

Il existe, à travers le monde, des clients à la recherche d’expériences exceptionnelles, des clients pour qui la diversité des terroirs rime avec la variété des saveurs. Leur exigence est à la mesure de nos savoir-faire, ces savoir-faire dont nous assurons la transmission, de génération en génération. Le temps que ces clients consacrent à la dégustation de nos produits est un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les élaborer. C’est pour ces femmes et ces hommes que Rémy Cointreau, groupe familial français, protège ses terroirs, cultive l’exception de spiritueux multi-centenaires et s’engage à en préserver leur éternelle modernité. Le portefeuille du groupe est constitué de marques haut-de-gamme et singulières, parmi lesquelles les cognacs Rémy Martin & Louis XIII et la liqueur Cointreau. Rémy Cointreau n’a qu’une ambition : devenir le leader mondial des spiritueux d’exception, et s’appuie pour cela sur l’engagement et la créativité de ses 1850 collaborateurs et sur ses filiales de distribution implantées dans les marchés stratégiques du groupe. Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.

A propos de Lucas Bols :

Lucas Bols est la plus ancienne marque de spiritueux distillés au monde et l’une des plus anciennes sociétés néerlandaises encore en activité. Forte d’une histoire remontant à 1575, la Société maîtrise tout l'art de la distillation, de l’association et de l’assemblage des liqueurs, du genièvre, du gin et de la vodka. Lucas Bols dispose d’un portefeuille de plus de 20 marques de spiritueux premium et super-premium, présentes dans les bars à cocktails du monde entier, et ses produits sont commercialisés dans plus de 110 pays. Lucas Bols est coté sur le marché Euronext d’Amsterdam (BOLS) depuis le 4 février 2015. Lucas Bols, dont la gamme de liqueurs est numéro un mondial (hors États-Unis), est le plus grand acteur au monde sur le segment du genièvre. De nombreux autres produits Lucas Bols sont également leaders sur leurs marchés ou dans leur catégorie. La Société est en outre un acteur de premier plan auprès de la communauté des barmen. Au travers de l’expérience cocktails et genièvre de la Maison Bols, qui abrite également la Bols Bartending Academy, plus grande école européenne de barman, la Société est source d’inspiration et de formation, pour les barmen comme pour les consommateurs.

