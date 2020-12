Rémy Cointreau : cession des parts dans Passoã SAS

Rémy Cointreau annonce avoir cédé l'intégralité de ses titres dans la joint-venture Passoã SAS à Lucas Bols Amsterdam BV pour 71,3 millions d'euros, en cohérence avec sa stratégie qui vise à poursuivre la montée en gamme de son portefeuille de marques.



Le groupe de vins et spiritueux rappelle que cette coentreprise avait été créée par un accord conclu en décembre 2016 pour l'exploitation et la poursuite du développement des activités de la marque Passoã en France et à l'international.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.