PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux a confirmé jeudi les prévisions pour son exercice décalé 2023-2024 qu'il avait abaissées le mois dernier et a indiqué que sa rentabilité au premier semestre avait été lestée par un fort repli de ses ventes en Amérique du Nord.

Pour l'exercice en cours, qui s'achèvera fin mars 2024, Rémy Cointreau prévoit toujours un recul organique de son chiffre d'affaires compris entre 15% et 20% par rapport à l'année précédente, en raison d'une reprise des ventes plus lente qu'anticipé aux Etats-Unis et en Chine.

Rémy Cointreau continue également d'anticiper une "baisse maîtrisée" de sa marge de résultat opérationnel courant (ROC) sur une base organique, grâce à la mise en oeuvre d'un plan de réduction des coûts. Dans le cadre de ce plan estimé à environ 100 millions d'euros pour l'exercice en cours, le groupe a déjà réalisé des réductions de coûts de 25 millions d'euros au premier semestre, a indiqué Rémy Cointreau.

Par ailleurs, le groupe anticipe toujours pour l'exercice 2023-2024 un effet de change négatif de 50 millions à 60 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 10 millions à 15 millions d'euros sur le ROC.

Au premier semestre de l'exercice 2023-2024, les résultats du groupe ont reculé, en raison notamment d'une baisse "significative" des ventes de cognac en Amérique du Nord qui n'a été que partiellement compensée par les réductions de coûts.

Sur les six mois d'avril à septembre, le résultat opérationnel courant de Rémy Cointreau a baissé sur un an de 47% en données publiées et de 43% en données organiques, à 169,1 millions d'euros. Il a notamment souffert d'une base de comparaison élevée, Rémy Cointreau ayant enregistré l'équivalent de 12 mois de résultat opérationnel courant au premier semestre 2022-2023.

La marge opérationnelle courante du premier semestre est ressortie à 26,6%, contre 36,8% un an plus tôt, représentant un recul de 9,8 point de pourcentage sur une base organique.

Le ROC de la division Cognac a diminué sur un an de 51,5% en données publiées et de 47,2% sur une base organique, à 145,3 millions d'euros. La marge opérationnelle courante de la division s'est établie à 34,9%, en repli organique de 11,5 points de pourcentage sur un an.

Au premier semestre, le pôle Liqueurs & Spiritueux a vu son ROC reculer sur un an de 4,8% en données publiées et de 3,5% sur une base organique, à 30,3 millions d'euros. La marge opérationnelle courante de cette division s'est établie à 14,7%, en repli organique de 0,5 point de pourcentage par rapport au premier semestre 2022-2023.

La division Marques Partenaires a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 0,2 million d'euros, contre 0,1 million d'euros un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe de Rémy Cointreau a baissé sur un an de 49,5% en données publiées et de 44,3% en données organiques au premier semestre, à 113 millions d'euros.

Selon un consensus compilé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un ROC de 183,3 millions d'euros et sur un bénéfice net de 130,1 millions d'euros au premier semestre 2022-2023.

Rémy Cointreau avait déjà publié le mois dernier son chiffre d'affaires pour le premier semestre, faisant état d'une baisse sur un an de 26,6% en données publiées et de 22,2% à périmètre et taux de change constants, à 636,7 millions d'euros.

