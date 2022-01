Rémy Cointreau confirme ses objectifs annuels après une hausse des ventes au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a confirmé mardi ses objectifs pour son exercice décalé 2021-2022, après avoir dégagé une croissance organique de 21% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Au cours du trimestre clos fin décembre, le chiffre d'affaires du propriétaire des marques Rémy Martin et Louis XIII a atteint 440,05 millions d'euros, en progression sur un an de 25,9% en données publiées et de 21% à taux de change et périmètre constants, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"La forte croissance du troisième trimestre par rapport à une base de comparaison élevée reflète la poursuite d'un excellent momentum [dynamique, ndlr] dans l'ensemble des régions", a commenté Rémy Cointreau.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 413,4 millions d'euros au troisième trimestre.

La division Cognac, principale contributrice aux résultats, a vu ses ventes augmenter de 24,6% en données publiées et de 19,4% sur une base organique, à 332,7 millions d'euros. Le groupe a notamment généré une "croissance remarquable" en Chine, portée en particulier par le dynamisme des ventes en ligne et par un effet calendaire favorable.

Le chiffre d'affaires des Liqueurs & Spiritueux a crû de 31,4% en données publiées et de 27,3% sur une base organique, à 98,7 millions d'euros, tandis que les ventes de la division Marques Partenaires ont progressé de 15,7% en données publiées et de 14,3% en organique, à 9,1 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau a bondi de 39,1% en données publiées, à 1,09 milliard d'euros. A taux de change et périmètre constants, il a progressé de 38,1%. Par rapport à l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires des neuf mois a enregistré une hausse de 35,7%.

Rémy Cointreau a confirmé s'attendre à une croissance organique "forte" de son chiffre d'affaires pour l'exercice qui se terminera le 31 mars 2022, et a réitéré "sa confiance dans sa capacité à surperformer le secteur des spiritueux d'exception". Le groupe a également rappelé anticiper une "croissance organique très forte" du résultat opérationnel courant pour l'exercice en cours, toujours "uniquement portée par la croissance exceptionnelle du premier semestre".

Rémy Cointreau a en outre confirmé sa "volonté d'augmenter significativement ses investissements en marketing et en communication au second semestre, afin d'accompagner ses marques dans le rebond et d'accroître leur potentiel de croissance à moyen terme".

Le groupe a par ailleurs réitéré sa volonté de maîtriser ses stocks stratégiques au quatrième trimestre.

Rémy Cointreau prévoit toujours un effet périmètre négatif de 2,4 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, mais s'attend désormais à un impact neutre des devises sur son résultat opérationnel courant, contre un effet négatif d'environ 5 millions d'euros estimé précédemment.

