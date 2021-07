Rémy Cointreau confirme ses objectifs pour 2021-2022 après des ventes robustes au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a confirmé mardi ses perspectives pour son exercice décalé 2021-2022, après avoir enregistré une forte hausse de ses ventes sur les trois mois d'avril à juin.

Au premier trimestre de son exercice 2021-2022, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 293,1 millions d'euros, en hausse de 95,3% sur un an en données publiées et de 105% à périmètre et taux de change constants. Par rapport au premier trimestre de l'exercice 2019-2020, qui a précédé la crise sanitaire, la croissance organique s'inscrit à 36,5%.

La croissance des ventes de Rémy Cointreau au premier trimestre a été "portée par la poursuite d'une excellente dynamique aux Etats-Unis et en Grande Chine, ainsi qu'une nette amélioration de la zone EMEA [Europe, Moyen-Orient et Afrique, ndlr] grâce à la réouverture progressive du canal de distribution 'on-trade'", qui comprend les bars et les restaurants, a indiqué Rémy Cointreau dans un communiqué.

Les ventes de la division cognac, qui comprend principalement la marque Rémy Martin, ont bondi de 114,4% sur un an en données organiques, à 199,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la branche liqueurs et spiritueux a de son côté dégagé une croissance organique de 90,5%, à 85,3 millions d'euros.

Le ventes des marques partenaires ont atteint 8,2 millions d'euros, contre 5,3 millions d'euros un an plus tôt, soit une croissance organique de 55,3%.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 244,3 millions d'euros, dont 180 millions d'euros pour le cognac, 55 millions d'euros pour la branche liqueurs et spiritueux et 6 millions d'euros pour les ventes des marques partenaires.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, Rémy Cointreau a réitéré "sa confiance dans sa capacité à superformer le secteur des spiritueux d'exception".

Le groupe "anticipe notamment un excellent premier semestre soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis".

"Fort de son avance sur son plan stratégique 2030 et d'un environnement porteur, le groupe a décidé d'augmenter signicativement ses investissements en communication", a indiqué Rémy Cointreau.

Le groupe a également rappelé que la "bonne croissance anticipée" du résultat opérationnel courant (ROC) devrait être "modérée par des effets devises estimés entre -16 millions d'euros et -20 millions d'euros et un effet périmètre d'environ -2 millions d'euros".

