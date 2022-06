Rémy Cointreau : des changements au conseil d'administration

Rémy Cointreau annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 21 juillet, la nomination d'Alain Li en tant qu'administrateur indépendant, en remplacement de Marc Hériard Dubreuil, pour une durée de trois ans.



Le conseil va aussi soumettre aux actionnaires du groupe de vins et spiritueux, le renouvellement des mandats d'administrateur de Hélène Dubrule, d'Olivier Jolivet, de Marie-Amélie de Leusse et de la société ORPAR pour une durée de trois ans.



Par ailleurs, dans le cadre du plan de succession préparé de longue date, il a décidé de la nomination de Marie-Amélie de Leusse en qualité de présidente du conseil d'administration, de Caroline Bois en qualité de vice-présidente et de Jérôme Bosc en tant que censeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.