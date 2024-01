Rémy Cointreau : des ventes trimestrielles en net déclin

Rémy Cointreau a accusé un fort recul de ses ventes au troisième trimestre en raison notamment de difficultés en Chine et aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires sur la période est ressorti à 319,9 millions d'euros, en repli sur un an de 26,9% en données publiées et de 23,5% à taux de change et périmètre constants. La division Cognac a vu ses ventes se replier de 37,2% en données publiées et de 33,9% sur une base organique, à 197,1 millions d'euros.



La prudence est donc de mise concernant son chiffre d'affaires pour l'exercice décalé 2023-2024.



Pour l'exercice en cours, qui s'achèvera fin mars 2024, Rémy Cointreau table sur un recul organique de son chiffre d'affaires "dans le bas de sa fourchette" de 15% à 20%, soit une baisse "proche de 20%" par rapport à l'exercice précédent.



En octobre dernier, le groupe avait revu à la baisse ses prévisions, en misant non plus sur une stabilisation de son chiffre d'affaires mais sur un recul de 15% à 20%.



Rémy Cointreaue prévoit toujours pour l'exercice 2023-2024 un effet de change négatif de 50 millions à 60 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 10 millions à 15 millions d'euros sur le ROC.