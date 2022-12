Rémy Cointreau développe la circularité de ses bouteilles avec le projet OneBottleForEternity

La bouteille en verre est réutilisable à l'infini. C'est sur la base de ce postulat que le Groupe Rémy Cointreau travaille, depuis plusieurs années, au développement de son projet " One Bottle for Eternity ", visant à accroître la circularité de ses flacons et ainsi à réduire significativement les émissions associées à la production du verre. Le Groupe annonce le lancement de 3 pilotes emmenés par ses Maisons, afin d'explorer différents formats de circularité.Le premier porte sur la Maison Mount Gay qui teste un système de consigne à la Barbade, son île d'origine et lieu de production. Les bouteilles vides sont ainsi collectées, nettoyées et reremplies. La Maison espère pouvoir réutiliser 30% à 40% des bouteilles vendues localement, avec un gain CO2 estimé à 60% par bouteille.Le second concerne les Maisons Cointreau et Mount Gay qui ont annoncé un partenariat avec ecoSPIRITS au Royaume-Uni, afin de promouvoir une plus grande circularité dans le on-trade. Des ecoTOTES de 4,5 litres seront ainsi déployés dans une sélection de bars, restaurants et hôtels Londoniens, puis collectés, nettoyés et reremplis localement.Ce programme pilote vise une réduction de 30 à 50 % du stockage en arrière-boutique et une réduction de 95 % des déchets quotidiens de verre et de carton dans les lieux participants au projet. Par ce lancement, Cointreau devient la première liqueur internationale à s'associer à ecoSPIRITS, et Rémy Cointreau, le premier Groupe partenaire au Royaume-Uni.Le troisième concerne la marque Louis XIII qui poursuit sa quête vers " L'Exception Durable ", au cœur des valeurs chères à la Maison Rémy Martin. Louis XIII The Infinity Wheel offre désormais la possibilité de recharger sa carafe un nombre de fois illimité dans les boutiques Louis XIII. La cérémonie est personnalisée et la vie de la carafe est prolongée à l'infini.