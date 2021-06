Remy Cointreau : Résultats annuels 2020/21 (avril 2020 – mars 2021)

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'élève, pour sa part, à 236,1 M€, en progression de 9,7% en publié et de 12,8% en organique. Par conséquent, la marge opérationnelle courante s'élève à 23,4% (en hausse de 2,4 points), proche de ses plus hauts historiques. Cette performance s'explique par une belle progression de la marge brute (+0,8pt en organique) et une excellente maîtrise des coûts de structure (-2,4pts*). Le groupe a ainsi pu renforcer ses investissements en communication (+0,9 pt*) et accompagner ses marques dans la reprise. La marge intègre également des effets devises légèrement favorables (+0,3pt) et un effet périmètre de -0,2pt.

A fin mars 2021, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau s'élève à 1 010,2 millions d'euros, en progression de 1,8% en organique (à devises et périmètre constants) et en repli de 1,4% en publié. Cette performance démontre la forte résilience du groupe dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19.

Résultat Opérationnel Courant par division

Millions d'euros (M€) au 31/03/21 au 31/03/20 Variation Publié Publié Publiée Organique* Cognac 221,0 199,5 +10,7% +11,3% Marge % 30,1% 27,1% +2,9pts +2,0pts Liqueurs & Spiritueux 33,0 37,5 -11,9% +2,5% Marge % 13,3% 14,3% -1,0pt +0,8pt S/total Marques du Groupe 254,0 237,0 +7,2% +9,9% Marge % 25,8% 23,8% +2,1pts +1,9pts Marques Partenaires (0,8) (1,7) - - Marge % - - - - Frais holding (17,1) (20,1) -14,9% -15,9% Total 236,1 215,1 +9,7% +12,8% Marge % 23,4% 21,0% +2,4pts +2,3pts

Cognac

Les ventes de la division Cognac enregistrent une progression de +3,7%* sur l'année 2020/21. Elle se décompose en une hausse des volumes de 9,1% et des effets mix/prix négatifs de 5,4%, conséquence de la très forte croissance des qualités VSOP et Intermédiaires. Après un repli notable au premier semestre, la performance annuelle a bénéficié d'une accélération significative des ventes au second semestre (+27,0%*), soutenue par les Etats-Unis et la Chine continentale. Bien qu'en moindre décroissance au second semestre, le Duty Free et le canal on-trade ont continué de pénaliser l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique Latine.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 221,0 M€, en progression publiée de 10,7% (+11,3% en organique). La marge opérationnelle courante s'améliore ainsi de 2,9 pts à 30,1%, portée par une forte baisse des coûts de structure et des effets devises favorables. Elle intègre par ailleurs un renforcement des investissements en communication, en particulier dans ses principaux marchés, les Etats-Uniset la Chine.

Liqueurs & Spiritueux

Malgré une forte reprise de l'activité au second semestre (+7,2%*), les ventes de Liqueurs & Spiritueux affichent un léger repli (-3,2%*) sur l'ensemble de l'année. La Maison Cointreau et le pôle Whisky réalisent une très belle performance, tandis que le reste du portefeuille est pénalisé par la faiblesse de la zone EMEA (fermeture du canal on-trade) et du Duty Free.

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 33,0 M€, en repli publié de 11,9% (+2,5% en organique). Le recul de la marge opérationnelle courante à 13,3% (-1,0point) s'explique par la baisse des volumes et le maintien des investissements stratégiques, notamment pour accompagner la bonne performance de la marque Cointreau et préparer l'avenir.

(*) La croissance organique est calculée à devises et périmètre constants

