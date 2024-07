RÉMY COINTREAU : objectif de cours abaissé chez Stifel

S'il reconnait que le titre 'parait tentant' à environ 65% sous son plus haut de 215 euros atteint en décembre 2021, Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Rémy Cointreau, avec un objectif de cours abaissé de 105 à 102 euros.



'Nous pensons que la tendance à l'épuisement de la valeur aux Etats-Unis demeure négative, et que la Chine ne constitue probablement pas une compensation durable forte', prévient le broker, qui juge 'trop tôt pour parler d'un point bas'.



Plus largement au sein du secteur des spiritueux en Europe, Stifel maintient sa préférence pour l'italien Campari, ainsi que, parmi les plus grandes capitalisations, pour le britannique Diageo par rapport au français Pernod Ricard.



