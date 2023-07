Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - cognacs (71%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ; - liqueurs et spiritueux (27,1%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces). Le solde du CA (1,9%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (16,8%), Amérique (50,4%) et Asie-Pacifique (32,8%).

Secteur Distillateurs et caves à vin