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RÉMY COINTREAU

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Rémy Cointreau propose la nomination de Marie-Amélie de Leusse comme présidente du conseil d'administration

10/06/2022 | 08:51
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10 juin (Reuters) - Rémy Cointreau SA:

* EVOLUTION FUTURE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RÉMY COINTREAU

* PROPOSITION DE MARIE-AMÉLIE DE LEUSSE EN QUALITÉ DE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* PROPOSE LA NOMINATION DE MME CAROLINE BOIS EN QUALITÉ DE VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* CES NOMINATIONS INTERVIENDRONT LORS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI SUIVRA L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUILLET 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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PER 2022 43,1x
Rendement 2022 1,15%
Capitalisation 8 590 M 9 224 M -
VE / CA 2022 6,93x
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Nbr Employés -
Flottant 39,7%
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Rémy Cointreau : Graphique analyse technique Rémy Cointreau | Zone bourse
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EMPERADOR INC.-15.38%5 113