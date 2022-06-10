Rémy Cointreau propose la nomination de Marie-Amélie de Leusse comme présidente du conseil d'administration

10 juin (Reuters) - Rémy Cointreau SA:
* EVOLUTION FUTURE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
RÉMY
COINTREAU
* PROPOSITION DE MARIE-AMÉLIE DE LEUSSE EN QUALITÉ DE
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* PROPOSE LA NOMINATION DE MME CAROLINE BOIS EN QUALITÉ DE
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* CES NOMINATIONS INTERVIENDRONT LORS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
QUI SUIVRA L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUILLET 2022
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(Rédaction de Gdansk)