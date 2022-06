Rémy Cointreau réitère sa confiance pour 2022-23 après des résultats records en 2021-22

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau s'est de nouveau jeudi montré confiant concernant l'exercice qui s'achèvera à la fin mars 2023, après avoir dégagé des résultats qu'il a qualifiés de "records" au cours de l'exercice 2021-2022.

Rémy Cointreau a ainsi réitéré dans un communiqué aborder l'exercice 2022-2023 "avec confiance", se disant "parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique". Le groupe prévoit toujours un "fort démarrage de son activité au premier trimestre malgré une base de comparaison très élevée et un contexte marqué par la pandémie en Chine".

Fort de sa capacité à fixer ses prix, Rémy Cointreau anticipe pour l'exercice en cours une amélioration de sa marge opérationnelle courante, "portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure". Rémy Cointreau prévoit en outre un effet de change positif de 30 millions à 40 millions d'euros sur son résultat opérationnel courant (ROC).

Le groupe a également confirmé ses objectifs pour 2029-2030. Le groupe vise à cet horizon une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33%, sur la base des taux et du périmètre de l'exercice 2019-2020.

Une marge à un "plus haut historique"

Sur l'exercice 2021-2022, le résultat net part du groupe a progressé de 47% à données publiées et de 45,7% à périmètre et taux de change constants par rapport à l'exercice précédent, à 212,5 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant a crû de 41,6% en données publiées et de 39,9% sur une base organique, à 334,4 millions d'euros. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 25,5% en 2021-2022, un "plus haut historique", contre 23,4% un an plus tôt, a souligné Rémy Cointreau.

Le groupe anticipait une "croissance organique très forte" de son résultat opérationnel courant, "uniquement portée par la croissance exceptionnelle du premier semestre", et une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante en 2021-2022.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 206,8 millions d'euros et sur un résultat opérationnel courant de 322,2 millions d'euros.

Déjà publié fin avril, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau en 2021-2022 a progressé sur un an de 30% en données publiées et de 27,3% en données organiques, à 1,31 milliard d'euros.

Rémy Cointreau proposera à son assemblée générale du 21 juillet prochain la distribution au titre de l'exercice 2021-2022 d'un dividende ordinaire de 1,85 euro par action en numéraire, un montant inchangé par rapport à l'exercice précédent, assorti d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action qui pourra être payé en numéraire ou en actions.

