Rémy Cointreau reste confiant pour 2022-23 après une forte hausse de ses ventes au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a de nouveau indiqué mardi aborder "avec confiance" son exercice décalé qui s'achèvera à la fin mars 2023 et a relevé ses attentes en matière d'impact positif des devises, après une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Grâce au pouvoir d'établissement des prix du groupe, "l'amélioration de la marge opérationnelle courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute, en dépit d'un environnement inflationniste, et par un strict contrôle des coûts de structure", a indiqué Rémy Cointreau dans un communiqué.

Dans ce contexte, Rémy Cointreau a relevé ses prévisions concernant l'effet favorable des devises sur ses résultats 2022-2023. Le groupe prévoit un effet de change positif de 50 millions à 60 millions d'euros au niveau de son résultat opérationnel courant (ROC) et de 90 millions à 100 millions d'euros au niveau de son chiffre d'affaires. Rémy Cointreau anticipait auparavant un effet devises positif de 30 millions à 40 millions d'euros sur son ROC et de 70 millions à 80 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires.

Au premier trimestre de son exercice 2022-2023, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 409,9 millions d'euros, en hausse de 39,9% sur un an en données publiées, en raison notamment d'un "effet très positif des devises (+12,9%), principalement lié à l'évolution du dollar américain et du renminbi chinois".

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 27% sur un an. "Cette performance traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+14,5%) en ligne avec la stratégie de valeur du groupe, et une augmentation significative des volumes (+12,5%), intégrant un effet de phasage favorable des expéditions aux Etats-Unis", a expliqué Rémy Cointreau.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 374,1 millions d'euros. Rémy Cointreau visait pour sa part une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la division Cognac a progressé sur un an de 46,4% en données publiées et de 31,5% sur une base organique, à 292,3 millions d'euros. Les revenus de la branche Liqueurs et Spiriteux ont crû sur un an de 28,7% sur une base publiée et de 19,4% en organique, à 109,7 millions d'euros. Les marques partenaires ont vu leur chiffre d'affaires reculer sur un an de 3,1% en données publiées et de 3,8% en données organiques, à 7,9 millions d'euros, en raison d'une base de comparaison élevée en Europe.

