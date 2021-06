Rémy Cointreau se dit confiant pour 2021-2022 après des résultats 2020-2021 en hausse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a indiqué jeudi s'attendre à continuer de gagner des parts de marché dans le secteur des spiriteux d'exception lors de son exercice décalé 2021-2022, après avoir enregistré une hausse de ses résultats en 2020-2021.

Rémy Cointreau "anticipe notamment un excellent démarrage de son exercice fiscal, soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis", a précisé le groupe dans un communiqué.

La "bonne croissance anticipée" du résultat opérationnel courant (ROC) devrait cependant être "modérée par des effets devises estimés entre -16 millions d'euros et -20 millions d'euros et un effet périmètre d'environ -2 millions d'euros", a indiqué Rémy Cointreau.

Sur l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2021, le résultat net part du groupe est ressorti à 144,5 millions d'euros, en hausse de 27,5% sur un an à données publiées et de 30,2% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé sur un an de 9,7% en données publiées et de 12,8% sur une base organique, à 236,1 millions d'euros. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 23,4% en 2020-2021, contre 21% un an plus tôt.

Fin avril, les dirigeants du groupe avaient indiqué attendre une progression du résultat opérationnel courant d'environ 10% à taux de change et périmètre constants pour l'exercice 2020-2021. Cet indicateur s'était effondré de 22% en 2019-2020, fragilisé par les conséquences de la crise sanitaire.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 139,1 miilons d'euros et sur un résultat opérationnel courant de 231,2 millions d'euros.

Déjà communiqué fin avril, le chiffre d'affaires du groupe a accusé une contraction de 1,4% en données publiées sur l'exercice 2020-2021, à 1,01 milliard d'euros. En données organiques, les revenus du groupe ont progressé de 1,8%.

Rémy Cointreau proposera à ses actionnaires réunis en assemblée générale le 22 juillet prochain d'accorder un dividende ordinaire de 1,85 euro par action au titre de l'exercice 2020-2021, après 1 euro pour 2019-20 et 1,65 euro au titre de 2018-19. Le paiement sera effectué en numéraire pour la totalité du dividende mis en distribution.

Le groupe de spiritueux a par ailleurs annoncé la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions propres, pour un nombre maximal de 1 million d'actions, soit 1,98% du capital social. Le programme expirera au plus tard le 8 décembre 2021, a précisé Rémy Cointreau.

Ce programme de rachat d'actions a pour but, par ordre décroissant de priorité, de réduire le capital par annulation d'actions propres, satisfaire aux obligations découlant des programmes d'attribution gratuite d'actions et satisfaire aux obligations découlant de valeurs mobilières donnant accès au capital social, a expliqué Rémy Cointreau.

