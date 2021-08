Rémy Cointreau : succès du plan d'actionnariat salarié

Rémy Cointreau annonce que plus de 630 souscripteurs, représentant 68,4% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à son premier plan d'actionnariat salarié 'My Rémy Cointreau' en France, par l'intermédiaire du FCPE My Rémy Cointreau.



En conséquence, 23.457 actions nouvelles ont été émises au 6 août. Elles porteront jouissance au 1er avril 2021 et seront entièrement assimilées aux actions Rémy Cointreau déjà admises aux négociations sur Euronext.



