Les investisseurs de Remy Cointreau estiment que la société doit se diversifier davantage, car sa dépendance à l'égard des ventes de cognac aux États-Unis et en Chine fait d'elle l'une des entreprises les plus touchées par la crise mondiale des spiritueux.

Le fabricant du cognac Remy Martin a déjà indiqué qu'il souhaitait accroître ses ventes sur d'autres marchés et investir dans son portefeuille d'autres boissons, notamment la liqueur Cointreau et le gin The Botanist.

La société réalise environ 70 % de son chiffre d'affaires avec le cognac, dont la grande majorité est réalisée sur les marchés américain et chinois. Ses résultats ont été affectés par le déstockage aux États-Unis. Dans le même temps, le redressement de la Chine après la pandémie a également été plus lent qu'on ne l'espérait.

Trois investisseurs de Remy ont déclaré à Reuters qu'il était devenu de plus en plus important pour la société de diversifier ses activités en dehors du cognac afin d'amortir le choc lorsque ses principaux marchés vacillent.

"Le risque est qu'ils sont tellement exposés au cognac", a déclaré Fred Mahon, gestionnaire de fonds chez Church House, investisseur de Remy, ajoutant que si Remy détient d'autres marques, son portefeuille manque d'exposition à des spiritueux populaires tels que la tequila.

"Nous aimerions voir plus d'acquisitions, plus de diversification", a poursuivi M. Mahon, ajoutant toutefois que cela doit être bien fait et que Remy devrait se concentrer sur des cibles plus petites et de qualité.

Les actions de Remy ont atteint leur plus bas niveau depuis 2016 mercredi après que les ventes du premier trimestre ont manqué les estimations.

Tous les fabricants de spiritueux subissent un fort ralentissement de la croissance après un boom post-pandémique. Mais les activités des rivaux de Remy, comme Pernod Ricard et Diageo, sont plus équilibrées entre les différents produits et marchés.

LONGUE ROUTE

Outre la morosité de l'économie, les fabricants de cognac comme Rémy sont confrontés à la menace des droits de douane imposés par Pékin dans le cadre du différend commercial entre l'Union européenne et la Chine.

La baisse persistante des ventes de cognac de Remy aux États-Unis a conduit certains investisseurs, comme Nicolas Brault, directeur associé de la Banque Hottinguer, un autre investisseur de Remy, à se demander si le cognac n'est pas tombé en disgrâce auprès de sa base de consommateurs américains.

"Y a-t-il un avenir pour le cognac aux États-Unis ? "C'est la principale incertitude.

Il reconnaît que Remy doit se diversifier, mais il affirme qu'en fin de compte, le cognac restera le principal produit de la société, sur lequel repose sa fortune.

Le directeur financier Luca Marotta a déclaré mercredi que Remy investirait beaucoup à moyen terme pour augmenter la taille de ses activités autres que le cognac.

Le PDG de Remy, Eric Vallat, a quant à lui déclaré que la société chercherait à accroître ses ventes dans d'autres pays, notamment en Europe et en Afrique.

Les États-Unis et la Chine sont les plus grands marchés de spiritueux au monde, de sorte que tout acteur mondial a besoin d'une activité solide dans ces pays, selon les investisseurs. Mais Remy doit penser à la diversification étant donné les défis auxquels il est confronté, a déclaré Joseph Gabelli, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, un investisseur de Remy.

"Je dis cela en sachant parfaitement que la route sera longue", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il faudra du temps pour développer les ventes de Remy à partir d'autres produits et d'autres zones géographiques. (Reportage d'Emma Rumney ; Rédaction de Matt Scuffham et David Evans)