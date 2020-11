Rémy Cointreau : vise un ROC en hausse en 2020-21 après un S1 supérieur à ses attentes

"Au terme de ce premier semestre, le groupe continue d'anticiper une vraie reprise au second semestre, portée par les Etats-Unis et la Chine continentale", a indiqué Rémy Cointreau dans un communiqué.

Le groupe prévoit ainsi d'enregistrer une "croissance organique positive de son résultat opérationnel courant", même si "cette performance devrait être légèrement modérée par des effets devises et périmètre défavorables", à hauteur de 5 millions et 3 millions d'euros respectivement.

Entre avril et septembre, période marquée par la crise sanitaire du coronavirus, le ROC de Rémy Cointreau a diminué de 23,2% sur un an en données publiées et de 22,5% en données organiques, à 106,2 millions d'euros. Ce repli est néanmoins moins marqué que ne le prévoyaient les dirigeants du groupe, qui anticipaient une baisse organique comprise entre 25% et 30% sur la période.

Cet objectif avait été rehaussé le mois dernier, à l'occasion de la publication par Rémy Cointreau d'un chiffre d'affaires en nette baisse au titre du premier semestre de l'exercice 2020-2021. Sur la période, les ventes ont atteint 430,8 millions d'euros, en diminution de 17,8% sur un an en données publiées et de 16,4% à périmètre et taux de change constants.

La marge opérationnelle courante du premier semestre de l'exercice en cours est ressortie à 24,7%, contre 26,4% un an plus tôt, représentant un repli de 1,7 point de pourcentage sur une base publiée et de 1,9 point sur une base organique.

Dans le détail, le ROC de la division Cognac a reculé de 26,3% sur un an en données publiées et de 25,1% sur une base organique au premier semestre, à 93,6 millions d'euros. La marge opérationnelle courante de la division s'est établie à 30,6%, en repli de 2,8 points de pourcentage sur un an, en raison d'une "dégradation de la marge brute (notamment pénalisée par le mix/prix défavorable), tandis que les investissements en communication ont été adaptés à la situation avec une baisse des dépenses non stratégiques et une augmentation tangible de la partie digitale", a expliqué Rémy Cointreau.

Sur la période, le pôle Liqueurs & Spiritueux a vu son ROC reculer de 11,1% sur un an en données publiées et de 13,4% sur une base organique, à 18,6 millions d'euros. La marge opérationnelle courante de cette division s'est établie à 16,6%, en hausse de 0,6 point de pourcentage, grâce à "une amélioration sensible de la profitabilité de la Maison Cointreau, qui a profité d'un mix pays (Etats-Unis) et d'un mix canal de distribution (consommation à domicile) très favorables", a expliqué Rémy Cointreau.

La division Marques Partenaires a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 0,5 million d'euros, contre une perte de 0,6 million d'euros un an plus tôt, en raison notamment d'un rebond de l'activité au Benelux au deuxième trimestre.

Le résultat net part du groupe de Rémy Cointreau est ressorti en baisse de 28,1% en données publiées et de 28,5% en données organiques au premier semestre, à 65 millions d'euros.

Les intermédiaires financiers interrogés par Factset tablaient en moyenne sur un ROC de 118 millions d'euros et sur un bénéfice net de 62 millions d'euros au premier semestre 2020-2021.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE REMY COINTREAU:

https://www.remy-cointreau.com/fr/finance/communiques/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 01:46 ET (06:46 GMT)