WWF – Genesis – Rémy Cointreau – Moët Hennessy : un partenariat au service de l'agriculture et de l'environnement

Faire de l'agriculture un allié de l'environnement : c'est de cette ambition partagée qu'est née l'initiative « crédit environnemental » entre l'agence de notation de la santé des sols Genesis, les groupes de vins et spiritueux Rémy Cointreau et Moët Hennessy, et l'ONG environnementale WWF. Un projet multi acteurs qui vise à accompagner la filière agricole dans des méthodes culturales qui placent la santé des sols au cœur de la démarche, mais aussi à valoriser la réussite de cette transition durable.

Le sol est un écosystème complexe qui a de nombreuses valeurs dont :

- Une valeur économique et sociale, car du textile au bâtiment, de l'alimentation aux cosmétiques, le sol est à l'origine de 95% des produits que nous consommons et dont nous dépendons.

- Une valeur environnementale, car un sol en bonne santé est un allié contre le réchauffement climatique, le point de départ du développement de toute notre biodiversité terrestre, et le garant du cycle de l'eau, en particulier dans la lutte contre les inondations et les sécheresses.

Aujourd'hui, certaines pratiques agricoles ont entraîné des dégradations physiques et biologiques des sols et nous cherchons tous le moyen de les régénérer.

En s'appuyant sur un groupe pilote d'agriculteurs et de viticulteurs, le groupe de travail initié par ce partenariat travaillera :

- sur une méthodologie de mesure de la séquestration du carbone assurant la santé des sols et des co-bénéfices environnementaux (sur les divers enjeux de biodiversité, qualité de l'eau, de l'air, etc.)

- sur une analyse économique du déploiement d'un tel dispositif afin de comparer l'efficience d'un tel outil aux autres dispositifs existants et de définir un cadre robuste d'application.

Les résultats de ces deux travaux permettront d'esquisser un ensemble de recommandations, publiées au premier semestre 2023.