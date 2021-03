Westland : une collection de whiskies d'exception pour soutenir le secteur de l'hospitalité

« Cette collection spéciale de whiskies est faite sur mesure pour les investisseurs avisés qui reconnaissent qu'aujourd'hui, le whisky a beaucoup plus de valeur lorsqu'il reste dans sa bouteille, plutôt que d'être gaspillé en étant servi. Cela me brise le cœur de voir des whiskies rares ouverts et dégustés, cela en diminue la valeur. Pour ceux qui cherchent à accroître leur richesse et leur stature, il n'y a pas de meilleur investissement que le whisky. Les enchères pour le whisky s'envolent, et il serait idiot pour nous de ne pas entrer dans la partie. Nous ne sommes pas des idiots. Nous sommes des magnats. Sinon, pourquoi voudrait-on fabriquer du whisky ? »

Mais quelle mouche a dont piqué Hofmann, le cofondateur de notre marque de whisky américain ? Ne vous inquiétez pas, ces déclarations audacieuses font partie de la nouvelle vente aux enchères de Westland, organisée à l'occasion du 1er avril et ses traditionnelles farces.

Malgré cette communication amusante, les bouteilles et la vente aux enchères sont bien réelles et soutiennent le secteur de l'hospitalité : Westland a lancé The Inheritance, une sélection de bouteilles uniques, ultra rares, qui sont chacune une expression unique du talent de notre Maître Assembleur. Ces bouteilles seront vendues aux enchères en partenariat avec Big Table, une association à but non lucratif soutenant les travailleurs du secteur de la restauration et de l'hôtellerie qui ont été fortement touchés par la pandémie aux États-Unis. La vente aux enchères aura lieu le 1er avril 2021.

Le groupe Rémy Cointreau est très fier des initiatives spontanées que chaque marque de son portefeuille a initiées, chacune à leur manière.