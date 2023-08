RENAISSANCE,INCORPORATED est une société basée au Japon, spécialisée dans les clubs de sport et les activités connexes. La société est engagée dans des clubs de remise en forme, des clubs de sport tels que des écoles de natation, de tennis et de golf, des activités de promotion de la santé dans les collectivités locales et les entreprises, des activités de soins infirmiers et d'autres activités connexes. La société dispose de différents types d'installations, comme un club de sport complet avec plusieurs écoles, dont des écoles de natation et de tennis, des installations d'eau chaude dans un club de fitness, une école unique uniquement pour le tennis et la natation, un studio unique principalement pour les programmes de yoga et de pilates, des installations de type personnel avec des instructions individuelles, des installations de type boutique, ainsi que des installations de réadaptation qui travaillent sur le soutien à l'indépendance de la personne autorisée pour les soins infirmiers.

Secteur Loisirs et détente