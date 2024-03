Renaissance United Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. Les principales activités de la société sont le commerce et la fourniture de services de conseil dans l'industrie des semi-conducteurs, la promotion immobilière et la distribution de gaz naturel. La société opère à travers cinq segments : Développement d'infrastructures et construction clé en main, Développement immobilier, Distribution de gaz, y compris les revenus de la concession de services (qui découlent de la construction), Électronique et commerce et Négociation de titres d'investissement. Les segments de la société opèrent dans cinq zones géographiques principales : Singapour, la République populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique, Taïwan, l'Europe et les autres pays. Ses activités à Singapour comprennent la fabrication et la vente de composants électroniques, la négociation de titres d'investissement et la détention d'investissements. En République populaire de Chine, elle distribue du gaz aux ménages, aux entreprises et aux industriels.

Secteur Services aux collectivités de gaz