L'assureur RenaissanceRe rachète Validus Re, une unité d'AIG, dans le cadre d'une transaction évaluée à près de 3 milliards de dollars

L'assureur RenaissanceRe Holdings Ltd a déclaré lundi qu'il achèterait les activités de réassurance conventionnelle d'AIG, qui comprennent Validus Reinsurance Ltd et ses filiales consolidées, dans le cadre d'une transaction évaluée à près de 3 milliards de dollars.

Les conditions de l'opération comprennent environ 2,74 milliards de dollars en espèces et 250 millions de dollars d'actions ordinaires de RenaissanceRe, ont indiqué les deux sociétés dans leurs déclarations.

Les actions d'AIG ont connu une hausse marginale dans les échanges prolongés. L'action est en baisse de près de 15 % depuis le début de l'année.

Le secteur de l'assurance continue de faire l'objet de transactions, les entreprises tirant parti de modèles commerciaux défensifs qui se portent mieux en temps utile.

La contrepartie en espèces devrait être financée par les fonds disponibles de RenaissanceRe et le produit de l'émission d'actions ordinaires et de titres de créance.

Les sociétés prévoient de conclure l'opération au cours du quatrième trimestre 2023.