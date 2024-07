RenaissanceRe Holdings Ltd. est un fournisseur mondial de réassurance et d'assurance. La société propose des services de réassurance de biens, de dommages et de spécialités ainsi que certaines solutions d'assurance à ses clients, principalement par le biais d'intermédiaires. La société a deux segments. Le secteur des biens comprend la réassurance contre les catastrophes et les autres biens, ainsi que l'assurance souscrite pour le compte de ses filiales d'exploitation, de ses coentreprises et de ses fonds gérés. Le secteur de la réassurance de dommages et de spécialités comprend la réassurance et l'assurance de dommages et de spécialités souscrites pour le compte de ses filiales d'exploitation, de ses coentreprises et de ses fonds gérés. La société souscrit des couvertures de réassurance et d'assurance contre les catastrophes naturelles et humaines, telles que les tremblements de terre, les ouragans, les typhons et les tsunamis, les tempêtes hivernales, le gel, les inondations, les incendies, les tempêtes de vent, les tornades, les explosions et les actes de terrorisme, entre autres. Ses filiales comprennent notamment Renaissance Reinsurance Ltd. et Validus Reinsurance Ltd.

Secteur Réassurance