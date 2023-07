RenaissanceRe Holdings Ltd. fournit des couvertures de réassurance et d'assurance et des services connexes à une gamme de clients. Les produits de la société comprennent la réassurance de biens, de risques divers et de spécialités et certains produits d'assurance distribués principalement par des intermédiaires. Elle opère à travers deux segments : Dommages, et Responsabilité et Spécialités. Le segment Property comprend la réassurance de catastrophes et d'autres biens ainsi que l'assurance souscrite pour le compte de ses filiales opérationnelles, de ses coentreprises et de ses fonds gérés. Le segment Casualty and Specialty comprend la réassurance et l'assurance casualty et specialty souscrites pour le compte de ses filiales opérationnelles, de ses joint ventures et de ses fonds gérés. Il souscrit des couvertures de réassurance et d'assurance contre les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les ouragans, les typhons et les tsunamis, ainsi que les sinistres résultant d'autres catastrophes naturelles ou d'origine humaine, telles que les tempêtes d'hiver et les actes de terrorisme, entre autres.

