Renalytix PLC - société de diagnostic basée à Londres, spécialisée dans les services de pronostic pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique - reçoit une approche non sollicitée d'un acquéreur stratégique qui évalue une acquisition de la totalité du capital de la société. Renalytix décrit l'acquéreur potentiel comme une "grande société de diagnostic stratégique cotée en bourse et bien capitalisée". Renalytix a commencé à examiner ses options, y compris la vente de la société ou de ses actifs, et a entamé un processus de vente formel. Renalytix indique qu'elle pourrait conclure que ses intérêts sont mieux servis par d'autres options stratégiques, y compris la négociation sur l'AIM et le Nasdaq en tant qu'entité indépendante, et note par conséquent qu'il n'y a aucune garantie de réalisation de la vente.

Cours actuel de l'action : 60,15 pence par action, en hausse de 50 % à Londres lundi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 57%.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

