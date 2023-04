Renalytix affirme que les résultats d'une étude démontrent l'utilité d'un outil de bioprognostic

(Alliance News) - Renalytix PLC a salué mercredi les résultats d'une nouvelle étude indépendante qui, selon elle, démontre l'utilité de KidneyIntelX dans le diagnostic des patients atteints de maladies rénales et de diabète.

La société de diagnostic basée à Londres, spécialisée dans la santé rénale, a pris acte de la publication de nouvelles études de cas en situation réelle dans la revue à comité de lecture Diabetic Nephropathy, intitulées "The Need for Risk Stratification in Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease : Valeur clinique proposée de KidneyIntelX".

Plusieurs thèmes ont été abordés dans cette étude, qui a montré que le manque d'éducation sur les maladies rénales et de sensibilisation des patients dans le cadre des soins primaires constitue un véritable obstacle à la gestion des soins, et qu'il existe une opportunité importante pour les patients diabétiques de type 2 d'en apprendre davantage sur la gestion des maladies rénales chroniques.

"Cet examen indépendant renforce l'importance du pronostic précoce de KidneyIntelX chez les patients souffrant d'une maladie rénale et d'un diabète de type 2. Ces résultats d'utilité ont été bien représentés en 'temps réel' avec les études de cas rapportées et l'introduction du bioprognostic KidneyIntelX soutenant la prise de décision clinique et l'optimisation des soins à travers un spectre de risque d'événement rénal ", a déclaré Michael Donovan, Chief Medical Officer.

Les actions de Renalytix étaient en hausse de 3,8 % à 96,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

